Bu arada Buteflika karşısında adaylık için ismi düşünülen Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Gadiri (60), daha önce yaptığı bir açıklamada, muhalefet için ortak bir adaya katılmadığını belirtti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, ortak bir aday üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığı ve istişarelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bu temaslar çerçevesinde muhalefet partileri, Buteflika'ya rakip olacak bir adayı görüşmek üzere geçen salı günü toplantı gerçekleştirdi.

Ortak aday çıkarma fikri, İslami kesimden olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldi ve bu konuda ittifak için muhalefetteki taraflarla yoğun temaslarda bulunuldu.

Cezayir'de muhalifler 5. dönem adaylığı tartışma meydana getiren Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya karşı ortak bir aday çıkarmak için harekete geçti.

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZZAK BİN ABDULLAH - Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis (75), 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adına ortak adaylık için en güçlü isim olarak görülüyor.

Sivil toplum örgütleri ve medya tarafından desteklenen, ortak aday olarak çıkarılması düşünülen Gadiri'nin ortak aday gösterilmesine verdiği desteği çekmesi, siyasi kesimlerce ittifak çabalarına ciddi bir darbe şeklinde yorumlandı.

Adaylık için kulislerde adı geçen Buteflika'nın 1999'daki ilk hükümetini birkaç ay yöneten Ahmet bin Bitur da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı yarışına katılmayacağını ve bu karardan dolayı destekçilerinden özür dilediğini söyledi.

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi'nin adayı Abdurrezzak Mukri'nin ise muhalefeti bir arada toplayamayacağı düşünülüyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumda Mukri'nin muhalefet için ortak isim olarak çıkarılması öngörülmüyor.

- Ortak aday olarak en güçlü isim "Benflis"

Yine muhalif parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, muhalefet liderleri adına seçim yarışına katılacak en iyi ismin eski Başbakan Benflis olduğu düşünülüyor.

Daha önce 2004 ve 2014'te Buteflika'ya rakip olan ve seçimi kaybeden Benflis, yönetimdeki tecrübeleri ve muhafazakar eğilimleri nedeniyle İslami kesimin ve laiklerin kabul edebileceği bir aday olarak öngörülüyor.