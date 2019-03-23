HABER

Cezayir'de muhalefetten yeni yol haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

Cezayir'de bazı muhalif partiler, geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulundu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de bazı muhalif partiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yaptı ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

Eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi lideri Ali bin Flis, Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı Muhammed es-Said, Yeni Fecr Partisi Genel Sekreteri Et-Tahir bin Biğibiş ile Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah'ın katılımıyla başkent Cezayir'de toplantı düzenlendi.

Buteflika'nın 11 Mart'ta açıkladığı yol haritasının değerlendirildiği toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan siyasi krizin aşılmasını hedefleyen bir yol haritasının belirlendiği duyuruldu.

Cezayir halkına, talepleri yerine getirilinceye kadar gösterilere devam etme çağrısının yapıldığı açıklamada, görev süresi dolan Buteflika'nın bütün yetkilerini cumhurbaşkanlığı komisyonuna bırakacağı kısa süreli bir geçiş döneminin ilan edilmesi istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı komisyonunun, şeffaflığı, yetkinliği ve dürüstlüğüyle bilinen ulusal kişilerden oluşacağı ve öncelikli görevleri arasında halkın taleplerinin yerine getirilmesinin yer alacağı belirtildi.

Üyelerinin gelecek seçimlerde aday olmaktan kaçınacağı komisyonun, "geçici teknokrat hükümetinin kurulması, bağımsız seçim komisyonunun oluşturulması ve seçim yasasında düzenleme yapılması" konusunda yetkilendirileceği kaydedildi. Açıklamada, yol haritasının maddelerinin uygulanmasının 6 ayı geçmemesi gerektiği dile getirildi.

Orduya halkın taleplerine kulak verme çağrısının yapıldığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra'nın ziyaret ettiği ülkelerde Cezayir'deki halk hareketiyle ilgili açıklamaları kınandı.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Lamamra, 18-19 Mart'ta İtalya, Rusya ve Almanya'yı kapsayan yurt dışı turunda, ülkenin mevcut krizden daha güçlü çıkacağını söylemişti.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
Kamışlı’daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin’e düştüKamışlı’daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin’e düştü
İçişleri Bakanı Soylu: Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edinİçişleri Bakanı Soylu: Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 uzman çavuştan acı haber

3 uzman çavuştan acı haber!

Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.