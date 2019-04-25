Cezayir'de muhalifler ulusal konferans hazırlığında

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de muhalif güçler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi yanlıları hariç değişim talep eden çeşitli kesimleri kapsayan ulusal konferans hazırlığına başladıklarını duyurdu.

Halkın Seçimine Destek için Değişim Güçleri Faaliyetleri adı altında bir araya gelen çeşitli muhalif güçler, başkent Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde toplantı yaptı.

Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin ve bağımsız kişilerin katıldığı toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, halkın barışçıl taleplerine çözüm bulmak amacıyla ülkenin içinde bulunduğu krizin sebebi olanlar ve onların destekçileri hariç tüm kesimleri barındıran ulusal konferans hazırlığı için bir kurul oluşturulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdullah Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıya Buteflika rejimi yanlısı partilerin katılmayacağını, bu şekilde siyasi partiler, sivil toplum temsilcileri ya da bağımsız kişiler olsun değişim talep eden tüm güçlerin görüş birliğini amaçladıklarını ifade etti.