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Cezayir'de muhalifler ve destekçiler Buteflika'nın istifasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı ve eski Başbakan Ali bin Flis: - "Yolsuzluğun ve zulmün sembolü olan Buteflika döneminin sona ermesinden büyük mutluluk duyuyorum" - Barış Toplumu Hareketi Partisi Başkanı Abdurrazzak Mukri: - "Cezayir'in düştüğü feci durumdan Buteflika, kardeşi, çetesi ve destekçileri sorumludur. Yaptıkları tahribatı düzeltmek kolay değildir. Ancak atılacak temel adım, Cezayir'i, siyasi rejimin kendileri gibi yeni çeteler üretmesinden korumaktır. Dikkatli olalım" - Kültür ve Demokrasi Topluluğu Başkanı Muhsin Bilabbas: - "2008'de anayasa gasp edilerek cumhurbaşkanına 4 dönem aday olma yolunu açan uygulamanın yürürlüğe girmesine katkıda bulunan herkes Buteflika’yla birlikte gitmelidir"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası, muhalifleri ve destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı ve eski Başbakan Ali bin Flis, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yolsuzluğun ve zulmün sembolü olan Buteflika döneminin sona ermesinden büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Buteflika'ya derhal görevi bırakma çağrısından da övgüyle söz eden Bin Flis, ordunun ulusal devlete sahip çıktığını ve halk ile birlikte el ele vererek gösterilerin barışçıl kalmasını sağladığını belirtti.

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrazzak Mukri de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Buteflika'nın istifasını "büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Mukri, "Cezayir'in düştüğü feci durumdan Buteflika, kardeşi, çetesi ve destekçileri sorumludur. Yaptıkları tahribatı düzeltmek kolay değildir. Ancak atılacak temel adım, Cezayir'i, siyasi rejimin kendileri gibi yeni çeteler üretmesinden korumaktır. Dikkatli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Mukri, Buteflika'nın ve kardeşinin etkilerinden ve bıraktıkları yolsuzluk ağından kurtulmak için özgür ve adil seçimlerin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Yeni Nesil Partisi Başkanı Ceylani Sufyan da Cezayir halkını, Buteflika'nın istifası sonucu elde ettiği "önemli zaferden" dolayı tebrik etti.

Sufyan, "Devlet kurumlarını yöneten Bouteflika'nın adamları ve kanunlarından uzakta, gerçek bir demokratik devlet inşasını temsil eden en önemli şey henüz gerçekleşmedi." ifadesini kullandı.

Kültür ve Demokrasi Topluluğu Başkanı Muhsin Bilabbas ise geçmiş deneyimlerden ders alarak yanlış hareketlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Bilabbas, "2008'de anayasa gasp edilerek cumhurbaşkanına 4 dönem aday olma yolunu açan uygulamanın yürürlüğe girmesine katkıda bulunan herkes Buteflika’yla birlikte gitmelidir." yorumunu yaptı.

Cezayir'de 2008 öncesinde anayasa, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğuna ve seçimleri kazanabilmesi halinde en fazla 2 dönem görev yapabileceğine hükmediyordu. Buteflika ise bu engeli kaldırarak 4 dönem görev yaptı.

Eski Başbakan Ahmed Uyahya liderliğindeki iktidar yanlısı Ulusal Demokratik Birlik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Buteflika'nın istifasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Anayasal çözüme ulaşılmasına katkı sağlayan ordunun tutumundan övgüyle söz edilen açıklamada, siyasi krizin çözümü için anayasanın 7-8 ve 102. maddelerinin uygulanmasının desteklendiği kaydedildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Buteflika'ya derhal görevi bırakma çağrısında bulunmuştu.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dün akşam istifa etmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı aktarılmıştı.

- Buteflika'yı istifaya götüren protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.

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Abdulaziz Buteflika Cezayir istifa memnuniyet

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