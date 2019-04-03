Cezayir'de muhalifler ve destekçiler Buteflika'nın istifasından memnun

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası, muhalifleri ve destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı ve eski Başbakan Ali bin Flis, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yolsuzluğun ve zulmün sembolü olan Buteflika döneminin sona ermesinden büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Buteflika'ya derhal görevi bırakma çağrısından da övgüyle söz eden Bin Flis, ordunun ulusal devlete sahip çıktığını ve halk ile birlikte el ele vererek gösterilerin barışçıl kalmasını sağladığını belirtti.

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrazzak Mukri de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Buteflika'nın istifasını "büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Mukri, "Cezayir'in düştüğü feci durumdan Buteflika, kardeşi, çetesi ve destekçileri sorumludur. Yaptıkları tahribatı düzeltmek kolay değildir. Ancak atılacak temel adım, Cezayir'i, siyasi rejimin kendileri gibi yeni çeteler üretmesinden korumaktır. Dikkatli olalım." değerlendirmesinde bulundu.