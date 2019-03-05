Cezayir’de Onbinler Buteflika’ya Karşı Yürüdü

Cezayir’de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’ya karşı günler öncesinde başlayan protestolar ülke genelinde yayılarak devam ediyor. Buteflika’yı istifaya çağıran halk başkentte ve ülkenin diğer büyük kentlerinde sokaklara döküldü.

Ülkede 20 yıldır iktidarda olan Buteflika Nisan ayında düzenlenecek seçimlerde adaylığını koyacağını haftasonu açıkladı. 2013 yılında geçirdiği felç sonrasında halk karşısına neredeyse hiç çıkmayan 82 yaşındaki lider adaylık kararını da seçim ekibi yöneticisi aracılığıyla bir televizyon kanalından açıkladı.

Buteflika, bu karara halktan tepki gelmesiyle beraber anayasa değişimi için referandum yapılması ve daha sonra da erken seçime gidilmesi vaadinde bulundu.Buteflika sözünü ettiği erken seçimde aday olmayacağını ifade etmesine rağmen protestolar devam ediyor.

Genç nüfusun dörtte biri işsiz

Onbinlerce Cezayirli başkent Cezayir başta olmak üzere ülke çapında birçok kentte protestolar düzenledi.

Haftasonundan bu yana aralıksız olarak devam eden gösterilerin 2011’de yaşanan Arap Baharı protestolarından bu yana gerçekleşen en geniş çaplı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Göstericilerin büyük bir bölümünü öğrenciler ve genç Cezayirliler oluşturuyor.

Nüfusun neredeyse yüzde 70’inin 30 yaşın altında olduğu ülkede gençler yeni liderler, daha iyi iş imkanları ve yolsuzluktan arınmış bir düzen talep ediyor. 30 yaşın altındakiler arasında işsizlik oranı yüzde 25’in üzerinde.

