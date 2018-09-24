CEZAYİR (AA) - Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri yapan binlerce ordu emeklisinin sorunlarını çözmek için diyalog çağrısında bulundu.

Cezayir'in önde gelen bağımsız insan hakları kuruluşlarından olan Birlik, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Jandarma Güçlerinin dün ordu emeklisi binlerce kişinin düzenlemek istediği yürüyüşe başkent Cezayir'in doğu girişindeki Huş el-Muhfi bölgesinde müdahale ettiğini ve taraflar arasında arbede çıktığını belirtti.

Göstericilerin müdahale sırasında atılan gazlardan etkilendiği ifade edilen açıklamada, diyalog ve barışçıl yollar kullanılarak meselenin çözüme kavuşturulması, her hak sahibine hakkının verilmesi ve caydırıcı yöntemlere başvurulmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, göstericilere de itidal çağrısı yapılarak, eylemlerin olayı büyüttüğü ve çözüm getirmediği ifade edildi.

Ordudan emekli olan yaklaşık 6 bin kişi, maaşlarının yeniden gözden geçirilmesi, tüm gazilerin ek ödeneklerinin aynı olması, terörle mücadele adı altında yeni bir ek ödenek verilmesi, görevinin başında olanlara sağlanan avantajlardan faydalanılması, fiyatı düşük toplu konutlarda oturma imkanının elde edilmesi talebiyle aylardır gösteri düzenliyor.