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Cezayir'de ordu emeklilerinin gösterilerini durdurmak için "diyalog" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Cezayir'de ordu emeklilerinin gösterilerini durdurmak için "diyalog" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri yapan binlerce ordu emeklisinin sorunlarını çözmek için diyalog çağrısında bulundu.

Cezayir'in önde gelen bağımsız insan hakları kuruluşlarından olan Birlik, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Jandarma Güçlerinin dün ordu emeklisi binlerce kişinin düzenlemek istediği yürüyüşe başkent Cezayir'in doğu girişindeki Huş el-Muhfi bölgesinde müdahale ettiğini ve taraflar arasında arbede çıktığını belirtti.

Göstericilerin müdahale sırasında atılan gazlardan etkilendiği ifade edilen açıklamada, diyalog ve barışçıl yollar kullanılarak meselenin çözüme kavuşturulması, her hak sahibine hakkının verilmesi ve caydırıcı yöntemlere başvurulmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, göstericilere de itidal çağrısı yapılarak, eylemlerin olayı büyüttüğü ve çözüm getirmediği ifade edildi.

Ordudan emekli olan yaklaşık 6 bin kişi, maaşlarının yeniden gözden geçirilmesi, tüm gazilerin ek ödeneklerinin aynı olması, terörle mücadele adı altında yeni bir ek ödenek verilmesi, görevinin başında olanlara sağlanan avantajlardan faydalanılması, fiyatı düşük toplu konutlarda oturma imkanının elde edilmesi talebiyle aylardır gösteri düzenliyor.

Başkente doğru yürümek isteyen binlerce gösterici, dün Cezayir'in çeşitli kentlerinden gelerek Bumerdas kentinde toplanmıştı. Emniyet güçleri de göstericilerin başkente girişini engellemek için önlemleri artırmıştı.

Cezayir'de 2001 yılında sosyal ve ekonomik hakların talebi için düzenlenen bir yürüyüşte kamu mallarına zarar verilmesi ve ordu ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerin ardından çıkarılan kararnameyle başkentte tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanmıştı.

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