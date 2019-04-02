CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkede uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı derhal görevden ayrılmaya davet etti.

Salih, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, "cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi" konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, ülkedeki durumu "kendi çıkarından başka bir şeyi önemsemeyen çevrelerin inatlaşması" olarak nitelendirdi.

Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği yönünde dün Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamanın kaynağının Buteflika değil, anayasal çerçevenin dışındaki güçler olduğunu savunan Salih, ordunun, anayasanın öngörmediği herhangi bir kararı kabul etmeyeceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı'na görevi derhal bırakması çağrısında bulundu.

Halka yönelik komplolar karşında sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Salih, daha fazla vakit kaybedilmemesi ve Anayasa'nın 7, 8 ve 102. maddeleri uygulanarak çözüme gidilmesi gerektiğini kaydetti.