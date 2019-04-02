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Cezayir'de ordudan Buteflika'ya "görevi derhal bırak" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:54 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkede uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı derhal görevden ayrılmaya davet etti.

Salih, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, "cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi" konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, ülkedeki durumu "kendi çıkarından başka bir şeyi önemsemeyen çevrelerin inatlaşması" olarak nitelendirdi.

Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği yönünde dün Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamanın kaynağının Buteflika değil, anayasal çerçevenin dışındaki güçler olduğunu savunan Salih, ordunun, anayasanın öngörmediği herhangi bir kararı kabul etmeyeceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı'na görevi derhal bırakması çağrısında bulundu.

Halka yönelik komplolar karşında sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Salih, daha fazla vakit kaybedilmemesi ve Anayasa'nın 7, 8 ve 102. maddeleri uygulanarak çözüme gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Salih "Kararımız açık ve net. Bundan da geri dönüş yoktur. Hiçbir eksik olmaksızın talepleri karşılanana kadar halkın yanında duracağız. Halkın bir evladı olarak ve omuzlarımdaki tarihi sorumluluğun gereği halkın yanında yer almalıyım. Uzun süre sabreden bu halkın anayasal meşru haklarını ve tam bağımsızlığını geri alma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan dün yapılan açıklamada, Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı aktarılmıştı.

Genelkurmay Başkanı Salih, 26 Mart'ta ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102.maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Millet Konseyi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Millet Konseyi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Millet Konseyi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir

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