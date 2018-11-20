Cezayir'de Oruç Reis Anıtı açıldı

Oruç Reis'in Cezayir'de şehit edilişinin 500. yılında, adına yaptırılan anıt törenle açıldı.

Ain Temouchent vilayetinin Chabat El Laham ilçesinde yaptırılan anıtın açılış törenine, Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, Askeri Ataşe Deniz Albay Murat Horay, TİKA Koordinatörü Can Özdemir, Ain Temouchent Valisi Labiba Ouinez, General Chellal Aziz ve bölgeye liman ziyaretinde bulunan TCG Oruçreis fırkateyni personeli katıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'in girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibinde yürütülen proje, TİKA ile Ain Temouchent Valiliği tarafından hayata geçirilmişti.

2 metrelik kaide, 3 metrelik heykel boyuyla 5 metre yüksekliğinde olan anıt, Cezayirli sanatçılar Ali ve Sami Mebbani tarafından yapıldı.

Oruç Reis, Türk ve Cezayir halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin temelini atmıştı. Ölümünün 500. yılında iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği anıt projesinin, bu dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.