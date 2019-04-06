Cezayir'de parlamento Buteflika'nın istifası için toplanacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de parlamentonun iki kanadı, haftalardır süren kitlesel halk gösterileri ve protestolar karşısında ordunun müdahalesiyle görevini bırakan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını görüşecek.

Cezayir Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, parlamentonun iki kanadı, yasama organı olan Millet Konseyi ve Ulusal Halk Meclisi, 2 Nisan'da istifa eden Buteflika'nın istifa kararını görüşmek üzere salı günü toplanacak.

İki meclisten üçte iki çoğunlukla istifa kararının onaylanması halinde anayasaya göre, cumhurbaşkanı makamında boşluk ilan edilecek. Bu durumda, parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi'nin başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenerek ülkeyi seçime götürecek. Bununla birlikte, geçici cumhurbaşkanı seçimde aday olamayacak.

Kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem için cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Buteflika'ya karşı şubat ortasında başlayan protestolar, aradan geçen bir buçuk ay sonunda ordunun da müdahalesiyle, istifa ile sonuçlandı.