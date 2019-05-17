Cezayir'de protestoculara polis barikatı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de bu hafta 13'üncüsü gerçekleşen gösterilerin sembolü Merkez Postane Binası önünde güvenlik güçleri barikat kurdu.

Cezayir polisi, sabahın erken saatlerinden itibaren eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren protestolarda sembol haline gelen Merkez Postane Binası önündeki merdivenlerde barikat kurdu.

Buteflika rejiminin temsilcilerinin devletin zirvesinden ayrılması talebiyle bu hafta 13'üncüsü gerçekleşen gösterilerde, güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

Bazı göstericilerin, polislerle postane binasının önünde toplanmalarına müsaade etmeleri için güvenlik güçleriyle görüştüğü dikkati çekti.

Günün erken saatlerinden itibaren yaklaşık bin kadar gösterici ellerinde Cezayir bayrakları ve reform taleplerini yansıttıkları pankartlarla postane binasının bulunduğu meydana geldi.

Göstericiler, Buteflika müttefikleri olarak addettikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine slogan attı. Cezayirli protestocular, aynı şekilde, yolsuzluk nedeniyle sorumlulardan hesap sorulması yönünde döviz ve resimler taşıdı.