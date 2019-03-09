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Cezayir'de protestolar nedeniyle üniversiteler erken tatile girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığına karşı gösterilerin yapıldığı Cezayir'de üniversitelerde bahar tatili erkene alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, ülkedeki üniversitelerde bahar tatilinin yarın başlamasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yeniden aday olması nedeniyle protestoların yapıldığı Cezayir'de Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan'a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

Söz konusu kararla ayrıca, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1962'den bu yana uygulanan bahar tatili ilk defa bu yıl 15 yerine 24 güne çıkarılmış oldu. Bahar tatilinin sadece öğrencileri kapsadığı, idari personelin görevine devam edeceği öğrenildi.

- Bakanlığın kararı tartışmalara neden oldu

Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Ahmed Azimi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, bütünleme sınavları yapılacak olmasına rağmen Bakanlığın protestolardan endişe ettiği için 2 haftalık bahar tatilini öne aldığını belirtti.

Gazeteci Necib Belhimer ise "Bakanlık, üniversitelerin boşalması ve gösterilerin ateşinin sönmesi için tatili 2 hafta öne aldı. Yönetimdeki grup şaşkın ve ne yapacağını bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı aktivistler ise Anayasa Mahkemesinin, cumhurbaşkanlığı adayları listesini açıklayacağı 13 Mart'tan önce öğrencilerin evlerine sokulmak istendiğini savundu.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor. Üniversite öğrencileri de söz konusu gösterilere destek veriyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adayların 13 Mart'tan sonra böyle bir şansı bulunmuyor.

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Bahar Tatili Cezayir üniversite

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