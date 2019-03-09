Cezayir'de protestolar nedeniyle üniversiteler erken tatile girdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, ülkedeki üniversitelerde bahar tatilinin yarın başlamasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yeniden aday olması nedeniyle protestoların yapıldığı Cezayir'de Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan'a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

Söz konusu kararla ayrıca, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1962'den bu yana uygulanan bahar tatili ilk defa bu yıl 15 yerine 24 güne çıkarılmış oldu. Bahar tatilinin sadece öğrencileri kapsadığı, idari personelin görevine devam edeceği öğrenildi.

- Bakanlığın kararı tartışmalara neden oldu

Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Ahmed Azimi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, bütünleme sınavları yapılacak olmasına rağmen Bakanlığın protestolardan endişe ettiği için 2 haftalık bahar tatilini öne aldığını belirtti.