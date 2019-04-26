Cezayir'de protestoların 10'uncu haftasında yüz binler sokakta

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrası geçiş döneminde yolsuzluk soruşturmalarının hız kazanmasına rağmen ülkedeki protestolar 10'uncu cumasında da yüz binlerin katılımıyla devam etti. Öğle saatlerinden itibaren başkent Cezayir'in çeşitli meydanlarını dolduran halk, gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana ve başkentin merkezindeki diğer caddelere doğru yürüyüşe geçti. Cuma namazı sonrasında Cezayir bayrakları taşıyan yüz binlerce kişi, Buteflika döneminin temsilcilerinin görevden ayrılması ve yolsuzluğa karışan isimlerden hesap sorulması yönündeki taleplerini ifade eden pankart, afiş ve dövizlerle başkentin merkezini doldurdu. - "Buteflika'nın kardeşi yargılansın" talebi Göstericilerde bu hafta öne çıkan mesajlardan biri "istifa eden cumhurbaşkanının kardeşi Said Buteflika'nın yargı karşısına çıkartılması" talebi oldu. Postane Meydanı'nda "Halk, Said Buteflika'dan hesap sorulmasını istiyor" yazılı büyük bir pankart açıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Minik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyareti Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye, eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek

İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika özellikle Cumhurbaşkanı'nın sağlığının bozulduğu dönemde alınan pek çok kararın arkasındaki isim olarak görülüyor ve göstericiler tarafından "Çetenin başı" olmakla suçlanıyor. - Başkent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri Öte yandan güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki belirli noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Başkentin ana girişlerinde, güvenlik güçleri kontrol noktaları kurarken buralarda uzun araç kuyrukları oluştu. - 10'uncu haftada da talepler çok değişmedi Göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi gibi Buteflika döneminde göreve gelen üst düzey isimlerin görevden ayrılması yönündeki taleplerini, protestoların 10'uncu cumasında da yineledi. Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyor. Cezayirliler, bu grubu "güç" diye isimlendiriyor.