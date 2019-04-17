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Cezayir'de rejim yanlısı sendika başkanına karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:54 | Son Güncelleme

Cezayirliler, rejimin sembollerinden kabul ettiği ülkenin en büyük sendikasının 22 yıllık genel sekreterine karşı protesto düzenledi

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle ülkenin en büyük sendikası Cezayir Genel İşçi Sendikalarının (UGTA) 22 yıllık Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi Said'e karşı protesto düzenledi.

Başkent Cezayir'deki UGTA'nın genel merkezi önünde toplanan binlerce gösterici, 1997'den beri sendikanın genel sekreterliğini yapan Said'i protesto etti.

UGTA Genel Sekreteri karşıtı slogan atan göstericiler, "Sidi Said dışarı", "İşçiler, Sidi Said ve çetesinin gitmesini istiyor", "Sidi Said bizi temsil etmiyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin, UGTA genel merkezi çevresinde geniş önlem aldığı görülürken, protestolara müdahale etmekten kaçınması da dikkati çekti.

- Cezayir'in rejim yanlısı en büyük sendikası

Cezayir'de yaklaşık 2 milyon 360 bin üyesi bulunan UGTA, rejim yanlısı tavrıyla biliniyor. UGTA, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemişti.

Buteflika'nın adaylığına karşı ülke genelinde başlayan protestolara katılmayan UGTA ve Genel Sekreteri Sidi Said, kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilmişti.

- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz, dün istifa etmiş yerine de Kemal Feniş atanmıştı.

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