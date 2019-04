Cezayir'de rejim yanlısı sendika başkanına karşı gösteri

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle ülkenin en büyük sendikası Cezayir Genel İşçi Sendikalarının (UGTA) 22 yıllık Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi Said'e karşı protesto düzenledi.

Başkent Cezayir'deki UGTA'nın genel merkezi önünde toplanan binlerce gösterici, 1997'den beri sendikanın genel sekreterliğini yapan Said'i protesto etti.

UGTA Genel Sekreteri karşıtı slogan atan göstericiler, "Sidi Said dışarı", "İşçiler, Sidi Said ve çetesinin gitmesini istiyor", "Sidi Said bizi temsil etmiyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin, UGTA genel merkezi çevresinde geniş önlem aldığı görülürken, protestolara müdahale etmekten kaçınması da dikkati çekti.

- Cezayir'in rejim yanlısı en büyük sendikası

Cezayir'de yaklaşık 2 milyon 360 bin üyesi bulunan UGTA, rejim yanlısı tavrıyla biliniyor. UGTA, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemişti.

Buteflika'nın adaylığına karşı ülke genelinde başlayan protestolara katılmayan UGTA ve Genel Sekreteri Sidi Said, kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilmişti.