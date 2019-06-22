HABER

Cezayir'de rejim yanlısı sendikaya yeni genel sekreter seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 01:13 | Son Güncelleme

Kendisine yönelik protestoların ardından 22 yıllık görevini bırakan UGTA Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi Said'in yerine Selim Labatşa getirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de ülkenin en büyük sendikası Cezayir Genel İşçi Sendikalarının (UGTA) genel sekreterliğine Selim Labatşa seçildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle protesto edilen UGTA Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi Said'in, başkent Cezayir'deki Kongre Sarayı'nda düzenlenen UGTA Olağanüstü Ulusal Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni genel sekreter seçimi gerçekleştirildi.

UGTA içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, eski genel sekreter Said'e yakınlıklarıyla bilinen 3 aday arasından Labatşa 866 delegeden 863'ünün oyunu alarak yeni genel sekreter oldu.

1997'den beri sendikanın genel sekreterliğini yapan Said aleyhinde Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle bir süredir protesto düzenleniyordu.

- Cezayir'in rejim yanlısı en büyük sendikası

Cezayir'de yaklaşık 2 milyon 360 bin üyesi bulunan UGTA, rejim yanlısı tavrıyla biliniyor. UGTA, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemişti.

Buteflika'nın adaylığına karşı ülke genelinde başlayan protestolara katılmayan UGTA ve Genel Sekreteri Sidi Said, kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilmişti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklamaCumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, belediyedeki usulsüzlükleri açıkladıİzmit Belediye Başkanı Hürriyet, belediyedeki usulsüzlükleri açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Selim Labatşa UGTA

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

Erdoğan'dan İstanbullulara çağrı!

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan moderatörlerle yemek yedi

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' ve 'af' açıklaması

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar mücadelesi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.