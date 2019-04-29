Cezayir'de Said Buteflika, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almaya çalışmış

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Savunma Bakanı Halid Nizar, protestolar sonucunda istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'nın, gösteriler sırasında, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih'in görevden alınması ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Nizar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, o dönem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini yürüten Said Buteflika'nın 22 Şubat'ta başlayan protestolar sırasında kendisini iki kez arayarak ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış yollarını danıştığını ifade etti.

İlk kez 7 Mart'ta görüştüğü Said Buteflika'nın adeta ülkenin fiili cumhurbaşkanı gibi konuştuğunu aktaran Nizar, şunları kaydetti:

"Said Buteflika, bana ulaştığında krizden çıkmak için yollar arıyordu. Olağanüstü hal ilan etmeyi bana sordu. Ben de gösterilerin barışçıl niteliğine işaret ederek bunun yanlış olduğu uyarısı yaptım. Kendisine Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesi gerektiğini ve sokağın talepleri doğrultusunda reformlar için adım atılmasını tavsiye ettim. Ancak kendileri için bu durumun tehlikeli olduğunu söyleyerek kabul etmedi."