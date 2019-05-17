Cezayir’de seçim ertelenebilir

Cezayir’de yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenebilir.

Cezayir’de protestolar 13. gününde Abdulaziz Buteflika temsilcilerinin görevden ayrılması talebiyle devam ederken, kaynaklar yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenebileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika, protestocuların ve ordunun baskısı altında 20 yıllık görevinden geçen ay istifa etti. Ancak gösteriler siyasi reformlar arama ve Buteflika temsilcilerinin görevden ayrılması talebiyle devam etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 4 Temmuz tarihi belirlendi.

Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, lojistiği zaman içinde organize etmenin zorlukları ve sokaktaki muhalefet nedeniyle seçimin ertelenebileceğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, "4 Temmuz’da seçim yapılmayacak" dedi.

Yüzlerce protestocu bugün tekrar toplanarak geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Abdulkadir Bin Salih ile Buteflika istifa etmeden günler önce göreve getirilen Başbakan Noureddine Bedoui’nin istifalarını istedi. Kaynak açıklamasında, seçimlerin yıl sonuna kadar ertelenebileceğini, geçişi yürütmek üzere eski Bakan Ahmed Taleb Ibrahimi ve eski Başbakan Ahmed Benbitour gibi isimlerin düşünüldüğünü söyledi.

