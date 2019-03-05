HABER

Cezayir’de seçim krizi büyüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Cezayir’de mevcut Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın seçimlerde 5’inci kez aday olacağını duyurması üzerine muhalif partiler seçimi erteleme çağrısında bulundu.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın 18 Nisan’da gerçekleşecek seçimlere adaylığını koyduğunu duyurmasından sonra muhaliflerden Buteflika’ya tepki yağmaya başladı.

Cezayir’de mevcut Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın seçimlerde 5’inci kez aday olacağını duyurması üzerine muhalif partiler seçimi erteleme çağrısında bulundu.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın 18 Nisan’da gerçekleşecek seçimlere adaylığını koyduğunu duyurmasından sonra muhaliflerden Buteflika’ya tepki yağmaya başladı. Ülkedeki birçok siyasetçinin seçimin ertelenmesi için çalışmalar başlattığı aktarılırken, adaylardan bazılarının 82 yaşındaki Buteflika’nın 5’inci kez seçimlere katılmasını protesto etmek için adaylığını çektiği kaydedildi. Adaylıktan çekilenler arasında Toplum İçin Barış Hareketi Partisi lideri Abderrazak Makri, Cezayir İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanoune ve eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis’in de olduğu belirtildi.

Milletvekillerinden protesto amaçlı istifa
Muhaliflerin Cezayir yasalarının cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesini içeren 102’nci maddesini aktifleştirme çağrısının yanı sıra 2 milletvekilinin de yaşananlardan dolayı istifa ettiği öğrenildi. İstifasını duyuran vekillerin Seyyid Ahmed Furuhi ve Halid Tazagart olduğu aktarıldı.
1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika’nın 5’inci kez aday olmasını istemeyen vatandaşlar ise günlerdir sokaklarda. Ülkenin resmi haber ajansı APS, hafta sonu Buteflika’nın 5’inci kez aday olmasının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyleÇavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle
Milletvekili Özen: "Bursa CHP-HDP ittifakına prim vermeyecektir"Milletvekili Özen: "Bursa CHP-HDP ittifakına prim vermeyecektir"

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.