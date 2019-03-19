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"Cezayir’de seçim tarihi ulusal diyalog konferansında belirlenecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra: - "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yeni tarih, bağımsız ulusal diyalog konferansında belirlenecek" - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Cezayir anayasasına dayanan bir ulusal diyalog, bu dost devletteki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacaktır"

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinde ertelenen cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ulusal diyalog konferansında belirleneceğini söyledi.

Lamamra, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Lamamra, ülkede ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ulusal diyalog yoluyla belirleneceğini belirten Lamamra, "Mevcut şartlarda, daha önce 18 Nisan’da yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine karar verdik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yeni tarih, bağımsız ulusal diyalog konferansında belirlenecek." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın seçimlerde aday olmayacağı yönünde karar aldığını anımsatan Lamamra, Buteflika’nın seçimleri kazanacak olan halefine görevini açık ve şeffaf bir şekilde devredeceğini dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rusya’nın Cezayir’de yönetimin ulusal diyalog aracılığıyla durumu istikrara kavuşturmaya yönelik planını desteklediğini bildirdi.

Lavrov, "Biz bu planları destekliyoruz. Bu planların ülkedeki durumu istikrarlı hale getireceğini ümit ediyoruz. Cezayir anayasasına dayanan bir ulusal diyalog bu dost devletteki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cezayir’de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı açıklamayla, beşinci dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Buteflika daha önce yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansının yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini belirtmiş, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta yönetim sisteminin değişeceğini ve ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.

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Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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