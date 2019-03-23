Cezayir'de seçim ve anayasa süreci belirsizliğini koruyor

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ/HASAN CİBRİL - Cezayir'deki siyasi partiler ve aktivistler, şiddetlenen gösterileri gölgesinde cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasal düzenlemeler için nasıl bir yol izleneceğini tartışıyor.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 11 Mart'ta beşinci dönem için adaylıktan çekilmesi ve reformlar için bir yol haritası sözünden sonra farklı ihtimaller tartışılmaya başlandı.

Cezayir halkına ulusal uzlaşı için bağımsız ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği sözü veren Buteflika, böylece anayasada gerekli düzenlemenin yapılması ve seçim takviminin belirlenmesiyle yeni yönetime yol açma kararı aldığını açıkladı.

Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen medya grubu En-Nehar, cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Nisan'da biteceğine dikkati çekerken Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada, Buteflika'nın görevini, "şeffaf ve özgür seçimler sonucu ortaya çıkacak iktidara devredeceğini" ifade etti.