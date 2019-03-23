Cezayir'de seçim ve anayasa süreci belirsizliğini koruyor

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ/HASAN CİBRİL - Cezayir'deki siyasi partiler ve aktivistler, şiddetlenen gösterileri gölgesinde cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasal düzenlemeler için nasıl bir yol izleneceğini tartışıyor.
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 11 Mart'ta beşinci dönem için adaylıktan çekilmesi ve reformlar için bir yol haritası sözünden sonra farklı ihtimaller tartışılmaya başlandı.
Cezayir halkına ulusal uzlaşı için bağımsız ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği sözü veren Buteflika, böylece anayasada gerekli düzenlemenin yapılması ve seçim takviminin belirlenmesiyle yeni yönetime yol açma kararı aldığını açıkladı.
Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen medya grubu En-Nehar, cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Nisan'da biteceğine dikkati çekerken Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada, Buteflika'nın görevini, "şeffaf ve özgür seçimler sonucu ortaya çıkacak iktidara devredeceğini" ifade etti.
Buteflika'nın yol haritasına karşılık, birçok grup siyasi krizi aşmak için farklı görüşler taşıyor. Buteflika'nın adaylığına karşı çıkan muhalif gruplar 22 Şubat'tan bu yana gösteriler düzenlerken, kurucu bir meclisin teşkil edilerek "İkinci Cezayir Cumhuriyeti" kurulmasını istiyorlar.
Cezayir rejiminin köklü bir değişim geçirmesi iktidar, muhalafet ve Buteflika'nın adaylığına karşı çıkan göstericiler arasındaki en önemli çekişme noktasını oluşturuyor.
- Anayasanın uygulanması talepleri
Parti ve aktivistler, anayasada cumhurbaşkanlığı makamının istifa, hastalık ve ölüm gibi nedenlerle boş kalacağına ilişkin maddenin uygulanmasını talep ediyor.
Bu maddenin uygulanması durumunda, Meclis Başkanı Abdulkadir bin Salih'in cumhurbaşkanına vekalet ederek ülkeyi seçimlere götürmesi gerekiyor.
İslami eğilimli Adalet ve Kalkınma Partisi, "iktidarın milletin iradesine dayandığı" ifadelerinin geçtiği anayasanın ilgili maddeleri uyarınca, bir geçiş hükümeti oluşturularak anayasanın iyileştirilmesini ve seçimlerin yapılmasını öneriyor.
Aktivistler ise Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 28 Nisan'dan sonra görev süresinin dolmasıyla ülkenin güç boşluğuna düşebileceği uyarısında bulunarak, seçilmemiş bir cumhurbaşkanının göreve gelmesinin anayasaya aykırı olduğu görüşünü savunuyor.
Dünya Arabuluculuk Forumu Başkanı Ebu Cera Sultani, Buteflika'nın anayasada gerekli düzenlemeleri yaparak bir milli konsey oluşturulmasını ve gençlerin varlık gösterdiği milli uzlaşı hükümetinin iktidara gelerek "demokrasiye yumuşak geçiş yapılması" gerektiğini söylüyor.
- Radikal muhalifler
Radikal muhalif kabul edilen parti ve kişiler, Buteflika'nın koltuğunu bırakmasını ve geçiş sürecinde rol almamasını istiyor. Halkın otoritesinin anayasadan üstün olduğunu savunan muhalifler, bütün anayasal kurumların değişmesi gerektiğini belirtiyor.
Sol eğilimli İşçi Partisi Başkanı Luveyze Hanun, Sosyalist Güçler Cephesi Partisi ve bağımsız aktivist Kerim Tabu bir anayasa taslağı hazırlayarak, Tunus'ta olduğu gibi halkın onayına sunulmasını talep etti.
Anayasa uzmanı hukukçusu Amir Rahile ise "bağımsızlık veya savaş sonrası" durumuna geri dönülmesi riskine işaret ederek, dil ve kimlik gibi bütün milli ortak değerlerin tartışmaya açılacağı uyarısında bulundu.
Bazı muhalif gruplar ise Buteflika'nın 28 Nisan sonrasında iktidarı bırakarak yerine bir komitenin geçmesini istiyor. Cezayir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği krize çözüm olarak "demokratik geçiş için kanaat önderlerini de içeren geniş çaplı bir konsey" oluşturulmasını öneriyor.
- Ordunun müdahale ihtimali
Ülkedeki karışıklığın ortasında, geçiş süreci, halk hareketinin fikir birliğine varamaması, sorunun çözülmesine dair fırsatın azalması ve ekonomik krizin etkilediği ülkede siyasetin kutuplaşarak çıkmaza girmesi ve gerileme tehlikesi bulunuyor.
Rahile, siyasi çıkmazdan kurtulmanın, Buteflika'nın 28 Nisan'a kadar görevine devam etmesinin ardından, bin Salih'in 90 gün vekalet ederek ülkeyi seçimlere götürmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.
Ordunun Milli Güvenlik Konseyi aracılığıyla müdahale ihtimaline dikkati çeken Rahile, anayasal sürece halkın mukavemet göstermesi durumunda, ordunun anayasayı koruma görevi uyarınca harekete geçebileceğini ifade etti.
Muhalefet ise Meclis Başkanı bin Salih'in, belirlenen süre içinde gerekli düzenlemeleri yaparak sistemi rejimin elitlerine hizmet edecek şekilde düzenleyeceğini iddia etti.
En güvenli ve en hızlı yolun anayasal süreç olduğunu söyleyen muhalefet yetkilileri, gösterilerin ardından iktidardan ve onun seçimlerde hile yapmasından korkmaya gerek olmadığını açıkladı.
Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.
Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olacağı açıklaması ülkede protestoların başlamasına yol açmıştı.
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