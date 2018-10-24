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Cezayir'de "tartışmalı" meclis başkanı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:37 | Son Güncelleme

Cezayir parlamentosunda gerçekleştirilen "tartışmalı" seçimde tek aday Muaz Buşarib, yeni meclis başkanı seçildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir parlamentosunda gerçekleştirilen "tartışmalı" seçimde tek aday Muaz Buşarib (47), yeni meclis başkanı seçildi.

Parlamentonun en yaşlı üyesi El-Hac et-Tayyib başkanlığında gerçekleştirilen olağan oturum, meclis başkanı Said Buhacce'nin makamının "boşaltılması" hakkında Hukuk Komitesi tarafından hazırlanan raporun oylanması ve yeni meclis başkanın seçilmesi oturuma katılanların oyuna sunuldu.

Buhacce'nin makamının boşaltılmasına tepki gösteren parti üyeleri, "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle boykot ettiği oylamada, tek aday olan, iktidardaki "Ulusal Kurtuluş Cephesi" (FLN) partisinin meclis grup başkanı Muaz Buşarib, yeni meclis başkanı olarak seçildi.

Cezayir parlamentosu iç tüzüğüne göre, tek adayın olması durumunda meclisteki seçimler el kaldırarak yapılıyor ve adayın, oyların yarısından fazlasını alması yeterli sayılıyor.

Oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Buşarib, kendisinin layık görüldüğü güveni korumak için çalışacağını ifade ederek, herkesle uyum kültürü konusunda yoğunlaşacağını belirtti.

Buşarib, muhalif bloklara hitaben, parlamentodaki her kesimle istişare metodunu benimseyeceğini ifade ederek, "Başarımızın ortak başarı olacağından emin olun." dedi.

- Oylama boykot edildi

Öte yandan parlamentonun muhalif kanadı, "Meclis Başkanı Said Buhacce'yi deviren yasa dışı bir eylem" olduğunu ifade ederek, söz konusu oturumu boykot etti.

Oylamaya katılan milletvekilleri oylamanın yasal olduğuna ilişkin açıklamalar yaparken, Buhacce'nin makamının boşaltılmasına karşı olan milletvekilleri ise bu adımı yasa dışı olarak değerlendirdi.

Kalkınma, Adalet ve İnşa için İttifak partisi milletvekili Samiye Hamzi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu uygulamanın yasa ve kanun dışı" olduğunu ifade ederken aynı partinin milletvekili Lahdar bin Hilaf ise ülkedeki üst düzey makamların, "bu darbeye" müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

Buhacce ise yerel haber sitesi Eş-Şuruk News'e yaptığı açıklamada, kendisini devirmek isteyenlere karşı hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek, "Görevimden istifa etmeyeceğim." dedi.

Satif milletvekili Buşarib, iktidardaki FLN partisinin meclis grup başkanlığını yapıyor. 1977'de kurulan Cezayir parlamentosunun, 10. başkanı Buşarib, daha önce 2012-2017 yılları arasında meclis başkanlığı yardımcılığı görevini ifa etmişti.

FLN partisi genel sekreteri Cemal Velid Abbas dün Buşarib'in meclis başkanlığına aday gösterilmesine işaret ederek, "Bu, 'meşalenin, bağımsızlık nesline teslim edilmesi aşaması' olduğuna dair politik bir mesaj." ifadesini kullanmıştı.

- Cezayir'deki Meclis Başkanı krizi

Cezayir'de hükümet yanlısı milletvekilleri "kötü yönetim" gerekçesiyle yaklaşık üç haftadır Meclis Başkanı Buhacce'nin istifasını isterken, Buhacce görevine devam ettiğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Bu durum, parlamenterler arasında ciddi bir gerginliğe neden olurken, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Genel Sekreterliği, 17 Ekim'de, istifası istenen Buhacce'nin makamının "boşaldığını" açıklamıştı.

Cezayir Anayasasına göre de, Meclis Başkanının ancak vefat etmesi, sağlık sorunları yaşaması ya da istifa etmesi durumunda yeni başkan seçilmesini öngörüyor.

Buhacce, partisi FLN'nin 2017'de gerçekleşen seçimlerde, meclisteki 462 sandalyeden 161'ini kazanmasının ardından 5 yıllığına Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

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