Oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Buşarib, kendisinin layık görüldüğü güveni korumak için çalışacağını ifade ederek, herkesle uyum kültürü konusunda yoğunlaşacağını belirtti.

Cezayir parlamentosu iç tüzüğüne göre, tek adayın olması durumunda meclisteki seçimler el kaldırarak yapılıyor ve adayın, oyların yarısından fazlasını alması yeterli sayılıyor.

Buhacce'nin makamının boşaltılmasına tepki gösteren parti üyeleri, "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle boykot ettiği oylamada, tek aday olan, iktidardaki "Ulusal Kurtuluş Cephesi" (FLN) partisinin meclis grup başkanı Muaz Buşarib, yeni meclis başkanı olarak seçildi.

Parlamentonun en yaşlı üyesi El-Hac et-Tayyib başkanlığında gerçekleştirilen olağan oturum, meclis başkanı Said Buhacce'nin makamının "boşaltılması" hakkında Hukuk Komitesi tarafından hazırlanan raporun oylanması ve yeni meclis başkanın seçilmesi oturuma katılanların oyuna sunuldu.

Buşarib, muhalif bloklara hitaben, parlamentodaki her kesimle istişare metodunu benimseyeceğini ifade ederek, "Başarımızın ortak başarı olacağından emin olun." dedi.

- Oylama boykot edildi

Öte yandan parlamentonun muhalif kanadı, "Meclis Başkanı Said Buhacce'yi deviren yasa dışı bir eylem" olduğunu ifade ederek, söz konusu oturumu boykot etti.

Oylamaya katılan milletvekilleri oylamanın yasal olduğuna ilişkin açıklamalar yaparken, Buhacce'nin makamının boşaltılmasına karşı olan milletvekilleri ise bu adımı yasa dışı olarak değerlendirdi.

Kalkınma, Adalet ve İnşa için İttifak partisi milletvekili Samiye Hamzi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu uygulamanın yasa ve kanun dışı" olduğunu ifade ederken aynı partinin milletvekili Lahdar bin Hilaf ise ülkedeki üst düzey makamların, "bu darbeye" müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

Buhacce ise yerel haber sitesi Eş-Şuruk News'e yaptığı açıklamada, kendisini devirmek isteyenlere karşı hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek, "Görevimden istifa etmeyeceğim." dedi.