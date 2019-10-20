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Cezayir'de tartışmalı yakıt tasarısı meclis komisyonunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 22:25 | Son Güncelleme

Tepkilere neden olan yakıt tasarısı görüşülmek üzere Ulusal Halk Meclisi Ekonomi Komisyonu'na geldi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de halkın tepkisine neden olan yeni yakıt tasarısı meclis komisyonuna sunuldu.

Parlamentonun Birinci Kanadı Ulusal Halk Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, Meclis Başkanı Süleyman Şinnin başkanlığında gerçekleşen oturumun ardından incelenmek üzere Ekonomi Komisyonu'na sunulduğu belirtildi.

Komisyonun, yasa tasarısını hazırlayan enerji sektöründen yetkililerden ayrıntılı bilgi alacağı ve sonrasında tasarıyla ilgili hazırladığı kapsamlı raporu görüşülmek ve oylanmak üzere Meclis Genel Kurulu'na sunacağı belirtildi.

Cezayir'de 13 Ekim'de yeni yakıt tasarısını protesto eden çok sayıda kişi parlamento binası önünde toplanmıştı.

Cezayir hükümeti, petrol sektörüne yeni yatırımlar çekmek amacıyla uluslararası şirketlere sondaj projeleriyle ilgili kolaylık sağlamak suretiyle yeni bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu.

Cezayir'de geçen şubat ayından bu yana devam eden gösterilerde geçen hafta binlerce kişi, hükümetin, mevcut yakıt kanununda düzenlemeye gidilmesi yönündeki çabasını protesto etmiş ve yabancı şirketlere getirilen kolaylıkların ülkenin milli varlığının yabancılara teslim edilmesi anlamına geldiğini dile getirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üyesi olan Cezayir, günlük yaklaşık 1,2 milyon varil ham petrol üretiyor. Ülkenin 2018 yılı gaz üretimi ise 135 milyar metreküpe ulaşmıştı, bunun 55 milyar metreküpü yurt dışına ihraç edilmişti.

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Cezayir Meclis Komisyonu tepki yakıt tasarısı

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