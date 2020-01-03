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  4. Cezayir'de tutuklu göstericilerin birçoğu serbest bırakıldı

Cezayir'de tutuklu göstericilerin birçoğu serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

Cezayir'de tutuklu göstericilerin birçoğu serbest bırakıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçen yıl şubat ayında patlak veren gösterilere katıldıkları için "ulusal birliğe tehdit oluşturma" suçlamasıyla tutuklanan protestocuların büyük bir kısmının serbest bırakıldığı belirtildi.

Cezayir İnsan Haklarını Savunma Birliği ile Tutuklular Savunma Koordinasyonu kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülke genelinde birçok mahkeme halk gösterilerinde tutuklanan çok sayıda aktivistin serbest bırakılması yönünde hüküm verdi.

Tutuklular Savunma Koordinasyonundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararlar yönetimin "halk gösterilerini sakinleştirme adımı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, serbest bırakılan göstericilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen Şubat 2019'da cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne olmuştu.

Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmamış "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, zaman zaman yaşanan arbedelerde çok sayıda protestocu ve aktivisti gözaltına almıştı.

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Cezayir gösterici

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