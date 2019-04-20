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Cezayir'de UDTP başkanı karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 21:44 | Son Güncelleme

Cezayir'de aktivistler eski Başbakan ve Ulusal Demokratik Topluluk Partisi Genel Sekreteri Ahmed Uyahya'nın partiden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri ve geçen ay başbakanlık görevinden istifa eden Ahmed Uyahya'nın partiden ayrılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Cezayir'deki parti genel merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi Uyahya'nın genel başkanlıktan istifa etmesi için gösteri yaptı.

Gösterilere UDTP Sözcüsü Sadik Şehab ile 2013'te parti genel başkanlığı seçiminde Uhayha'ya rakip olan eski Gençlik Bakanı Belkasım Melah liderlik etti.

Koalisyon hükümetinin ikinci en büyük ortağı olan UDTP'nin 100 milletvekili bulunuyor.

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