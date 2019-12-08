Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcılığı yetkililerden alınan bilgiye göre, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinden eski başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal ile eski bakanlar ve bazı iş adamlarının başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Savcılık, "otomotiv montaj fabrikaları" ve "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanı" gibi yolsuzluk davalarında yargılanan sanıklardan eski başbakanlar Uyahya ile Sellal hakkında 20 yıl, diğer bakanlar ile iş adamları hakkında ise 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.

Hakim, Buteflika'nın kardeşi ve tutuklu bulunan Said Buteflika'nın mahkeme salonuna getirilerek tanık olarak dinlenmesini istedi ancak Buteflika, mahkemenin sorularına cevap vermeyi kabul etmedi.

Söz konusu kişilere "görevi kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, kara para aklama ve rüşvet verme" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Geçen mayısta tutuklanan Said Buteflika 25 Eylül'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

