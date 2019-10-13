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Cezayir'de yakıt tasarısı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

Cezayir'de yakıt tasarısı protestosu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yüzlerce kişi hükümetin yeni yakıt yasa tasarısını protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılarla parlamento binası önünde toplanan Cezayirliler, yeni yakıt tasarısının devletin egemenliği üzerinde bir tehdit olduğunu belirterek, hükümetten bunu geri çekmesini talep etti.

Halk, "Yakıt tasarısına hayır", "Cezayir satılık değil" ve "Devletin egemenliğine dokunmayın" sloganları attı.

Cezayir hükümeti, petrol sektörüne yeni yatırımlar çekmek amacıyla uluslararası şirketlere sondaj projeleriyle ilgili kolaylık sağlamak suretiyle yeni bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu.

Cezayir'de geçen şubat ayından bu yana devam eden gösterilerde bu hafta binlerce kişi, hükümetin, mevcut yakıt kanununda düzenlemeye gidilmesi yönündeki çabasını protesto etmiş ve yabancı şirketlere getirilen kolaylıkların ülkenin milli varlığının yabancılara teslim edilmesi anlamına geldiğini dile getirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üyesi olan Cezayir, günlük yaklaşık 1,2 milyon varil ham petrol üretiyor. Ülkenin 2018 yılı gaz üretimi ise 135 milyar metreküpe ulaşmıştı, bunun 55 milyar metreküpü yurt dışına ihraç edilmişti.

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Cezayir protesto

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