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Cezayir'de yargıçlardan cumhurbaşkanlığı seçimine boykot

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Cezayir'de muhalif "Özgür Yargıçlar Birliği", halkın Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinin devletin zirvesinden gitmesi yönündeki talebine destek amacıyla 4 Temmuz seçimlerini boykot etme kararı aldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yaklaşık bin kadar üyesi bulunan muhalif "Özgür Yargıçlar Birliği", halkın, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devletin zirvesindeki müttefiklerinin de görevi bırakması yönündeki talebine destek amacıyla "4 Temmuz'daki seçimleri boykot edeceklerini" duyurdu.

Cezayir'de yaklaşık iki ay önce başlayan halk hareketinin ardından kurulan muhalif Özgür Yargıçlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir değişikliğin yapılmadığı mevcut seçim yasası çerçevesinde 4 Temmuz'da planlanan cumhurbaşkanı seçimini boykot kararı aldık. Sonuçları başından belli bu seçimlerde yalancı şahitlik yapmayı da reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, başkentte yüzlerce hakim ve avukat Buteflika dönemindeki yolsuzlukların soruşturulması talebiyle cübbeleriyle yürüyüş yaptı.

Adalet Bakanlığı önünde toplanan hakim ve avukatlar, "hukukun bağımsızlığı" ve "Buteflika dönemindeki yolsuzlukların soruşturulması" yönünde slogan attı.

Cezayirli Avukatlar Sendikası Üyesi Sadık Şahib, gösteriler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü yürüyüşün Özgür Yargıçlar Birliğinin kararını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, hukukçuların "Cezayir'de yargının bağımsızlığına ilişkin" taleplerinde haklı olduğunu ifade etti.

Cezayir Barolar Birliği, dün, "rejimin halkın taleplerine karşı olan ısrarı nedeniyle" 17 Nisan'da grev kararı aldığını duyurmuştu.

- Cezayir'de dün yine yüz binler sokağa indi

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını açıklamasına rağmen gösteriler sekizinci cumasında yüz binlerin katılımıyla devam etmişti.

"Güç" diye isimlendirdikleri, ordu, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının oluşturduğu "derin devlete" tepki gösteren Cezayirliler, Buteflika döneminden kalma yetkililerin alınması için "hepsini temizleyin" sloganları atmıştı.

Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıkmıştı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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