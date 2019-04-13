Cezayir'de yargıçlardan cumhurbaşkanlığı seçimine boykot

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yaklaşık bin kadar üyesi bulunan muhalif "Özgür Yargıçlar Birliği", halkın, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devletin zirvesindeki müttefiklerinin de görevi bırakması yönündeki talebine destek amacıyla "4 Temmuz'daki seçimleri boykot edeceklerini" duyurdu.

Cezayir'de yaklaşık iki ay önce başlayan halk hareketinin ardından kurulan muhalif Özgür Yargıçlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir değişikliğin yapılmadığı mevcut seçim yasası çerçevesinde 4 Temmuz'da planlanan cumhurbaşkanı seçimini boykot kararı aldık. Sonuçları başından belli bu seçimlerde yalancı şahitlik yapmayı da reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, başkentte yüzlerce hakim ve avukat Buteflika dönemindeki yolsuzlukların soruşturulması talebiyle cübbeleriyle yürüyüş yaptı.

Adalet Bakanlığı önünde toplanan hakim ve avukatlar, "hukukun bağımsızlığı" ve "Buteflika dönemindeki yolsuzlukların soruşturulması" yönünde slogan attı.

Cezayirli Avukatlar Sendikası Üyesi Sadık Şahib, gösteriler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü yürüyüşün Özgür Yargıçlar Birliğinin kararını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, hukukçuların "Cezayir'de yargının bağımsızlığına ilişkin" taleplerinde haklı olduğunu ifade etti.