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Cezayir'de yargının başı istifaya çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesinden Milletvekili Abdülvehab bin Zaim, halkın taleplerinin karşılanması ve ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi

CEZAYİR (AA) - Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Cezayir Milletvekili Abdülvehab bin Zaim, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra kurulan geçiş dönemi yönetiminin 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimini ilan etmesine rağmen ülkenin protestolarla içinde bulunduğu krizden çıkması için yargının başındaki Anayasa Konseyi Başkanı'nı istifaya çağırdı.

Cezayir'de bağımsızlık savaşını yürüttükten sonra siyasi hayata atılan ve rejimin partisi olarak tanınan Ulusal Kurtuluş Cephesinden (FLN) Milletvekili Zaim, ülkedeki yargının en üst makamı Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'a hitaben bir mektup yazdı.

Mektubunda Zaim, Cezayir'de Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in göreve gelmesi ve 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olmasına rağmen devam eden krize çözüm için Bilayz'ı istifaya davet etti.

Bilayz'ın istifa etmesi halinde geçici cumhurbaşkanının bu makama üzerinde uzlaşının sağlanacağı bir kişiyi atayabileceğini kaydeden Zaim, "Bu sayede halkın taleplerinin karşılık bulacağını ve halkın yeni cumhurbaşkanını kendi sorumluluğu dahilinde, özgür biçimde seçebileceğini" belirtti.

Bilayz başkanlığındaki Anayasa Konseyi, yeni cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvuruları, aday listesinin açıklanması, cumhurbaşkanının görevden alınması ve seçim sonucunun açıklanması gibi kritik görevler üstleniyor.

Öte yandan, anayasaya göre geçici cumhurbaşkanının istifası halinde bu makamın görevini anayasa konseyi başkanı üstleniyor.

-Cezayir'de dün yine yüz binler sokağa indi

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen, gösteriler sekizinci cumasında dün yüz binlerin katılımıyla devam etti.

"Güç" diye isimlendirdikleri, ordu, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının oluşturduğu derin devlete tepki gösteren Cezayirliler, Buteflika döneminden kalma tüm isimlerin görevden alınması için "Hepsini temizleyin" diye slogan attı.

Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler olarak öne çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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