Cezayir'de yargının başı istifaya çağrıldı

CEZAYİR (AA) - Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Cezayir Milletvekili Abdülvehab bin Zaim, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra kurulan geçiş dönemi yönetiminin 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimini ilan etmesine rağmen ülkenin protestolarla içinde bulunduğu krizden çıkması için yargının başındaki Anayasa Konseyi Başkanı'nı istifaya çağırdı.

Cezayir'de bağımsızlık savaşını yürüttükten sonra siyasi hayata atılan ve rejimin partisi olarak tanınan Ulusal Kurtuluş Cephesinden (FLN) Milletvekili Zaim, ülkedeki yargının en üst makamı Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'a hitaben bir mektup yazdı.

Mektubunda Zaim, Cezayir'de Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in göreve gelmesi ve 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olmasına rağmen devam eden krize çözüm için Bilayz'ı istifaya davet etti.

Bilayz'ın istifa etmesi halinde geçici cumhurbaşkanının bu makama üzerinde uzlaşının sağlanacağı bir kişiyi atayabileceğini kaydeden Zaim, "Bu sayede halkın taleplerinin karşılık bulacağını ve halkın yeni cumhurbaşkanını kendi sorumluluğu dahilinde, özgür biçimde seçebileceğini" belirtti.