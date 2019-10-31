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Cezayir'de yargısında grev krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 04:39 | Son Güncelleme

Cezayir Hakimler Sendikası'nca, Cumhurbaşkanı bin Salih'e Hakimler Yüksek Konseyi'nin 3 bin yargıcı ilgilendiren yeni görev ve yer değişimi kararlarına müdahale etmesi çağrısı yapıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Hakimler Sendikası, Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e yargıçlara yönelik son yer değişimi kararlarına müdahale etmesi için acil çağrı yaptı.

Ülkede yaklaşık 6 bin yargıcın üye olduğu sendika yayımladığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı bin Salih'ten Hakimler Yüksek Konseyi'nin 3 bin yargıcı ilgilendiren yeni görev ve yer değişimi kararlarına müdahale etmesini istedi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'na Hakimler Yüksek Konseyi'nin başkanı olması sıfatıyla yargının istikrarı hedefiyle tek taraflı alınmış kararların hemen düzeltilmesi maksadıyla acil müdahale çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Pazar günü genel grev kararı alan sendika, görev yeri değişikliklerine dair alınan kararlarda hakimlerin ailevi ve diğer insani şartlarının dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, yapılan çağrıya cevap verileceği konusunda ümitli olunduğu belirtildi. Geçen pazartesi 22 üyeli Hakimler Yüksek Konseyi'nden 9 üye Cumhurbaşkanı'ndan sorunun çözülmesi için konseyin istisnai olarak toplamasını talep etmişti.

Geçen pazar başlayan genel grevin ardından Adalet Bakanlığı, durumdan mağdur olanların kasım ayının üçüncü haftasında toplanacak Hakimler Yüksek Konseyi olağan toplantısında görüşülmek üzere başvuruda bulunmalarını istedi.

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