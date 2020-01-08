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  4. Cezayir'de yeni anayasa taslağı için uzman komite görevlendirildi

Cezayir'de yeni anayasa taslağı için uzman komite görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Cezayir'de yeni anayasa taslağı için uzman komite görevlendirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni anayasa taslağını hazırlamak üzere uzmanlardan oluşan bir komite görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu Üyesi Ahmed Larabe'yi kabul ettiği belirtildi.

Larabe'nin yeni anayasa taslağını hazırlayacak komitenin başkanlığına getirildiği aktarılan açıklamada, komitenin anayasa değişiklik önerilerini Cumhurbaşkanı'na sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, komitede yer alan diğer isimler ve çalışma içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Aralık 2019'daki yemin töreninde yaptığı konuşmada, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtmişti.

Cezayir'de son anayasa değişikliği 2016'da yapılmıştı. Önemli bir değişiklik getirmeyen düzenlemede cumhurbaşkanının yetkileri artırılmış, buna karşın denetlenmesi konusunda bir mekanizma belirlenmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmecid Tebbun Cezayir

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