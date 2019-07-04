HABER

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu.Yaklaşık 30 yıldır Abdülaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığında yönetilen Cezayir’de son yıllarda sağlık durumu kötüye giden 82 yaşındaki Buteflika’nın yeniden aday olması, ordunun ise bu süreçteki müdahaleleri nedeniyle halk sokaklara dökülmüştü.

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu.
Yaklaşık 30 yıldır Abdülaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığında yönetilen Cezayir’de son yıllarda sağlık durumu kötüye giden 82 yaşındaki Buteflika’nın yeniden aday olması, ordunun ise bu süreçteki müdahaleleri nedeniyle halk sokaklara dökülmüştü. Gösteriler devam ederken, Buteflika’nın sağlık durumunu bahane ederek 2 Nisan’da istifa etmesinin ardından yeni seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulmuştu. Geçici hükümette cumhurbaşkanlığı görevine, Buteflika Hükümeti’nin Meclis Başkanı Abdelkader Bensalah 9 Nisan’da getirildi.
Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu. Geçici Cumhurbaşkanı Bensalah dün yaptığı açıklamada, “Diyalog süreci, halk nezdinde güvenilir, bağımsız, bir parti üyeliği veya siyasi hırsları olmayan ulusal kişilikler tarafından; tam bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülecek. Askeri kurumlar da dahil olmak üzere devlet, hiçbir bileşeni ile bu süreçte rol almayacak, yalnızca gözlemci olarak katılım sağlayacaktır” dedi.

“Gerçekçi olmayan gereksinimler”
Bensalah yaptığı açıklamalara, “Mevcut durumu uzatacak ve ülkemizi bir belirsizlik ve istikrarsızlık kaynağı olan anayasal boşluğa sürükleyecek, gerçekçi olmayan gereksinimleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi” sözleriyle devam ederken, uzlaşı talebinde bulundu. Geçici Cumhurbaşkanının konuşması görev süresinin 9 Temmuz’da bitmesinden hemen önce gerçekleşti.
Cezayir’de seçimlere günler kalmasına rağmen yeterli sayıda aday bulunmaması, seçimlerin gerçekleştirilmemesi gibi bir ihtimali doğuruyor. Bu nedenle Abdelkader Bensalah, herhangi bir tarih vermeden, yeni bir cumhurbaşkanın seçilene kadar görev ve sorumluluklarını devam ettireceğini açıkladı.
Geçici Cumhurbaşkanı Bensalah, ilk diyalog çağrısını 6 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti. İlk çağrıda, tüm siyasilerin bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçiminin organize edilmesi için bir uzlaşmaya varmalarını istedi. Ancak bu çağrı anlaşmazlık nedeniyle reddedildi.

Birçok kişiye çağrı yapıldı
Her hafta düzenlenen rejim karşıtı gösterilerin 20’ncisi bu Cumartesi günü Cezayir’in 57. Bağımsızlık Günü’nde gerçekleştirilecek. Geçici Başkan çağrısına devam ederken, yüzlerce Cezayirli gösterici, gösterilere büyük bir katılım sağlanması için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklamasıMeclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

AK Parti'den Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın yoğun bakımda! (Işılay Saygın kimdir?)

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Son dakika! AK Parti'den 'kabine revizyonu' ve 'sistem tartışması' ile ilgili açıklama

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.