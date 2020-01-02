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  4. Cezayir'de yeni hükümet kuruldu

Cezayir'de yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 23:55 | Son Güncelleme

Cezayir'de yeni hükümet kuruldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Abdulaziz Cerrad başkanlığında, teknokrat hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed es-Said düzenlediği basın toplantısında, 5'i kadın bakan, 39 kişiden oluşan teknokrat hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Kabinedeki, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Adalet Bakanı Belkasım Zagmati, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Mücahitler Bakanı Tayyib Zeytuni ve Din İşleri Bakanı Yusuf Belmehdi ise koltuklarını koruyan isimler oldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 28 Aralık 2019'da akademisyen Abdulaziz Cerrad'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun döneminin ilk hükümeti kurulmuş oldu.

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Cezayir

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