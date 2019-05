Cezayir'de yolsuzluk soruşturmalarında beklentiler ve endişeler

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Gittikçe baskısını artıran protestolar karşısında Buteflika'nın istifa etmek zorunda kaldığı süreçte, kardeşi Said Buteflika'nın siyaset, ordu ve iş dünyasından isimlerle görüşerek Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'i görevden almaya çalıştığı haberleri basına yansımıştı.

Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Said Buteflika'nın gölge bir cumhurbaşkanı gibi çalıştığı ulusal ve uluslararası basında sıkça dile getirilmişti.

- Said Buteflika'nın genelkurmay başkanını görevden alma çabası

Genelkurmay Başkanı Salih, söz konusu iddiaların basına yansımasının ardından, 2 Nisan'da "Cezayir'i anayasal yetki dışında yöneten çetenin bir an önce gitmesi" gerektiği uyarısını yapmış ve cumhurbaşkanını derhal istifaya çağırmıştı.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, cumhurbaşkanından ziyade, başta cumhurbaşkanın kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan bazı figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

Ancak, yolsuzluk soruşturmalarının bu kadar hız kazanmasına rağmen eski cumhurbaşkanının kardeşi Said Buteflika'nın durumuysa henüz belirsizliğini koruyor. Yerel basında zaman zaman çıkan ancak doğrulanamayan haberlerde, Said Buteflika'nın ev hapsinde tutulduğu veya gözaltına alındığı ifade ediliyor. Kendisine yakın birçok iş adamı ve üst düzey siyasi isim, yolsuzluk soruşturmalarında ifade verdi veya tutuklandı. Ancak, Said Buteflika'nın adı henüz doğrudan bir yolsuzluk dosyasında yer almıyor veya böyle bir bilgi kamuoyuna yansımadı.

Cezayir sokağında da Said Buteflika'nın yargılanmasına ilişkin talep en yüksek perdeden sıkça dile getiriliyor.