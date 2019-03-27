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Cezayir'de yönetim yanlısı sendikadan ordunun çağrısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

Cezayir İşçiler Genel Federasyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih'in, Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısını memnuniyetle karşıladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yönetim yanlısı en büyük sendika olarak bilinen Cezayir İşçiler Genel Federasyonu (UGTA), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih'in ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısını desteklediğini açıkladı.

UGTA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir İşçiler Genel Federasyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih'in, Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, söz konusu maddenin uygulanmasının, ülkedeki mevcut siyasi krizin üstesinden gelinmesini sağlayacak yasal çerçeveyi teşkil ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı 1999 yılından bu yana destekleyen UGTA, Buteflika'nın 5. dönem aday olması yönünde ilk çağrıyı yapanlar arasında yer alıyordu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'deki gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

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Cezayir İşçiler Genel Federasyonu (UGTA) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih

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