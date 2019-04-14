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Cezayir'de yurt dışı para transferlerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:26 | Son Güncelleme

Maliye Bakanlığınca, eski cumhurbaşkanına yakın iş adamlarının ülkeden para kaçırdığı iddiası üzerine sermaye çıkışlarını denetleyecek birim kuruldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın iş adamlarının ülkeden para kaçırdığı iddiası üzerine Maliye Bakanlığınca, sermaye çıkışlarını denetleyecek birim kurulduğu açıklandı.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki özel ve kamu bankalarından temsilciler, Bakanlık yetkilileri ve Merkez Bankasından sorumluların katılımıyla yurt dışı para transferlerini denetleyecek birim oluşturuldu.

Bakanlığın açıklaması, Buteflika'nın 2 Nisan'daki istifasından sonra, eski cumhurbaşkanına yakın iş adamlarının ülke dışına para kaçırdığı iddialarının ardından geldi.

Tunus Avukatlar Sendikası, geçen hafta Buteflika'ya yakın iş adamlarının yurt dışı para transferlerine ilişkin dosyaların kamuya açıklanması ve bunlara ilişkin soruşturma açılması yönünde çağrı yapmıştı.

- Merkez Bankasının "para çıkışlarında artış var" açıklaması

Cezayir Merkez Bankasının, resmi haber ajansı APS'de yer alan açıklamasında, eski cumhurbaşkanına karşı protestoların başladığı 22 Şubat'tan itibaren "yurt dışı para transferlerinde artış gözlendiği" bilgisi paylaşılmıştı.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından kendisine yakın iş adamı Ali Haddad, "yüklü miktarda dövizle" Tunus sınırında yakalanmıştı.

Öte yandan, güvenlik birimlerince, nisan ayı sonuna kadar ülkedeki özel uçakların kalkışının durdurulduğu bildirilmiş ve bazı iş adamlarına da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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Cezayir Maliye Bakanlığı

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