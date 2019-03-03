Öte yandan, devlete bağlı El-Mucahid gazetesinin haberine göre Buteflika, resmi adaylık başvurusu çerçevesinde mal varlığı beyanıyla ilgili evrakı teslim etti.

Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyordu. Mukri bu kapsamda, "Cezayir Rüyası" adını verdiği seçim kampanyasını açıklamış, ülkesini hizmet sektöründe Arap ülkeleri arasında ilk sıraya çıkarma ve köklü reformlar yaparak ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarma gibi vaatlerde bulunmuştu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Parti Şura Konseyinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda yaptığı oylamada yarıştan çekilme kararı alındı.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, başkanı Abdurrezzak Mukri'nin aksi yöndeki görüşüne rağmen cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme kararı aldı.

Buteflika ayrıca dün akşam seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal'ı görevden alarak yerine Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Abdulğani Zalan'ı atadı.

Bu iki adım, mevcut cumhurbaşkanının protestolara rağmen adaylıktan vazgeçmediği şeklinde değerlendiriliyor.

Yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa seslenişinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını belirterek seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

