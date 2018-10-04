Cezayir'deki El Mücahidin Örgütü'nden meclis başkanına destek

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki El Mücahidin Örgütü, milletvekillerinin istifa çağrıları yaptığı Meclis Başkanı Said Buhacce'ye destek verdi.

Fransa'ya karşı verilen mücadeleye katılan yarı resmi örgütten yapılan yazılı açıklamada, Buhacce'nin görevini sürdürmesini desteklediklerine işaret edilerek, "yasama kurumunun istikrarının korunması konusunda ısrarcı oldukları" belirtildi.

Açıklamada, çekişmeye gitmekten kaçınılması, çıkar amaçlı siyasi hesaplar güdülmemesi, sorumluluk duygusu taşınarak ve hikmetle meselelerin çözülmesi" çağrısında bulunuldu.

Buhacce'ye yöneltilen suçlamaların kınandığı açıklamada, "Mücahitlerimize ve onurlu geçmişlerine saldırma girişimi, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Mücahitlere saygı, ölü olmayan vicdanların çağırdığı ve asil değerlerin gerektirdiği bir görev olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, meclisteki 462 milletvekilinden 320'sinin Meclis Başkanı Buhacce'nin istifa etmesi için imza verdiğini belirtmişti.