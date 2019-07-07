Cezayir'deki eski FLN Genel Sekreteri Abbas tutuklu yargılanacak

2008-2010 yıllarında Dayanışma Bakanlığı da dahil bazı bakanlık görevlerinde bulunan Abbas, 2016-2018 yılları arasında FLN'nin Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.

Parlamentonun birinci kanadı Millet Konseyi üyesi olan Abbas, birkaç gün önce, yargının talebi üzerine dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki prosedürlerin uygulanmaya başlanmasının ardından gönüllü olarak dokunulmazlık hakkından feragat etmişti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cezayir Yüksek Mahkeme hakimi, "kamu fonlarını boşa harcama, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı anlaşma yapmak ve Dayanışma Bakanlığı yaptığı dönemde resmi evrakta sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği FLN'nin eski Genel Sekreteri Abbas'ı dinledikten sonra tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son zamanlarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

