Cezayir'deki eylemler, televizyonların ramazan programlarının ana gündemi

Çoğunlukla haberle şaşkınlığa uğrayan müşteriler, trajikomik anlar yaşıyor. Bu anlardan birinde taksi şoförü ile siyaset hakkında konuşmaktan çekinen yolcu, "Buteflika ülkede birçok başarıya imza attı. Başarıları inkar edilemez. Ben tek bir gün bile gösterilere katılmadım." dedi.

Eş-Şuruk kanalında ramazan ayında yayımlanan "Taksi Geri Döndü" programında, jenerik müziği ile başlayan siyasi atıflar, içerikte de kendini yoğun bir şekilde gösteriyor.

Cezayir'de 22 Şubat'ta Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olması nedeniyle başlayan ve hala devam eden gösterilerin ortaya çıkardığı siyasi atmosfer, ramazan ayında izleyiciye sunulan televizyon programlarının içeriklerine de yansıdı.

CEZAYİR (AA) - HÜSAMETTİN İSLAM - Cezayir'deki bazı televizyon kanalları, izleyicilerine eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve onun rejimini temsil eden isimler hakkında güldürülerle dolu yoğun bir ramazan programı sunuyor.

Yolcuların çoğunda ise radyodan dinledikleri yalan habere karşı öfke oluşurken, haberi doğrulamaya çalıştıkları görülüyor.

Aynı kanalda önceki yıllarda yasaklı olmasına rağmen bu yıl tekrar yayımlanan bir başka güldürü programı Çatıdakiler (Nas es-Saht) ülkedeki siyasi tabloyu ve protestoları farklı bir dille anlatıyor.

En-Nehar televizyon kanalında yayımlanan Dakyus ve Makyus isimli dizide ise bir kahvehane işleten iki ihtiyar arkadaşın günlüklerini konu alıyor. Bu dizinin bazı bölümlerinde ülkede devam eden gösterilere atıfta bulunuluyor.

- Film ve diziler ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumu yansıtıyor

AA muhabirine konuşan Cezayirli oyuncu Salih Revan, televizyon dizileri ve filmlerin ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumu yansıttığını söyledi.

Ülkedeki durumu yansıtan televizyonlardaki ramazan programlarını olumlu ve yerinde bulduğunu kaydeden Revan, "Siyasi ve sosyal açıdan ülkedeki durumu yansıtması hasebiyle dizilerde bunların nasıl işlendiği çok önemli." diye konuştu.

Blogger Tayyib Sayyad, her yıl ramazan ayında kamu televizyonları ve özel kanalların çok fazla izleyici çektiğini ve programlarda genellikle yıl içinde gerçekleşen ve toplumu etkileyen olaylara yer verildiğini ifade etti.