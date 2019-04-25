Cezayir'deki FIS'ın kurucu liderlerinden Medeni için Doha'da cenaze töreni

Uzun süredir tedavi gördüğü Katar'da dün vefat eden Cezayir'deki İslami Selamet Cephesi'nin (FIS) kurucu liderlerinden Abbasi Medeni (88) için Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Arap dünyasının önde gelen isimleri ve alimleri ile farklı Arap ülkelerine mensup yüzlerce kişi katıldı.

Yakınlarından alınan bilgiye göre, Medeni'nin naaşı defin için Cezayir'e nakledilecek.

FIS'ın kurucu liderlerinden Abbasi Medeni, uzun süredir tedavi gördüğü Katar'da dün yaşamını yitirmişti.

- Abbasi Medeni ve FIS

Cezayir'de 1989'da Anayasa'nın kabulünden sonra siyaset sahnesine çıkan yaklaşık 60 partiden farklı ve en önemlisi Abbasi Medeni ve yardımcısı Ali Bilhac tarafından kurulan İslami Selamet Cephesi'ydi (FIS). FIS, 1990'daki yerel ve 1991 sonlarındaki genel seçimlerin birinci turundan büyük başarıyla çıkmıştı.

Ancak genel seçimlerin ikinci turuna az bir süre kala anayasal darbe olarak nitelendirilen bir girişimle yönetime el konularak parti kapatılmış, Medeni ve bazı arkadaşları tutuklanmıştı. Ordunun darbesi sonrasında Cezayir "kara dönem" diye andıkları kanlı bir iç savaşa sürüklenmişti.

Cezayir makamları 1997'de serbest bırakılan Medeni hakkında Eylül 2000'de ev hapsi cezası vermişti. Ayrıca Medeni ve Bilhac'ın seçme ve seçilme hakkı dahil herhangi bir siyasi faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı. Ağustos 2003'te tedavisi için ülkeden ayrılma izni verilen Medeni, Malezya'ya oradan da Katar'a geçmişti. Medeni, vefatına kadar Katar'da ikamet etmişti.

