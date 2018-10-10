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Cezayir'deki gazeteciler sendikasından Kaşıkçı'nın kaybolmasına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:01 | Son Güncelleme

Gazetecilerin Onuru İçin Ulusal Girişim Sendikası: - "Cezayirli gazeteciler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan ve hala nerede olduğu bilinmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın karşı karşıya kaldığı durumu şaşkınlıkla karşılamakta ve şiddetle kınamaktadır"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Gazetecilerin Onuru İçin Ulusal Girişim Sendikası, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını kınadı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayirli gazeteciler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan ve hala nerede olduğu bilinmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın karşı karşıya kaldığı durumu şaşkınlıkla karşılamakta ve şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yazıları ve düşüncelerinden dolayı hiç bir gazetecinin herhangi bir işkenceye maruz kalmasının kesinlikle reddedildiği açıklamada, ilgili hükümet organlarına, ortaya çıkan sorunları yasalar çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgede basın özgürlüğünün baskıya ve kısıtlamalara maruz kalmasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de resmi işlemler sebebiyle geldiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan çıkmadığı ifade ediliyor. Nişanlısı tarafından konsolosluk binasından çıkmadığı belirtilen Kaşıkçı'nın orada öldürüldüğü ya da kaçırıldığına dair değişik iddialar bulunuyor.

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