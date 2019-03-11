HABER

Cezayir'deki gösterilerde bir çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Mile ilinde düzenlenen gösterilerde Cezayir bayrağını asmak için elektrik direğine çıkan 15 yaşındaki bir çocuk elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in doğusundaki Mile ilinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerde bir çocuk elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gösterilerde bayrak asmak için elektrik direğine çıkan 15 yaşındaki bir çocuk elektrik çarpması sonucu 13 metre yükseklikteki direkten düşerek öldü.

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı ekiplerin, elektrik çarpması sonucu göğüs ve sırt kısmında ve sol bacağında derin yanıklar oluşan çocuğa müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Çocuğun Mile kentindeki Şelğum el-Iyd hastanesine kaldırıldığı belirtildi ancak başka ayrıntıya yer verilmedi.

"Ahbar Mile" gazetesi ise çocuğun, elektrik direğine Cezayir bayrağını asmaya çalışırken hayatını kaybettiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bu akşam cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...
Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler (2)Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir elektrik çarpması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Burhan Kuzu'nun acı günü

Burhan Kuzu'nun acı günü

Ankara'da kaçak bahis operasyonu: 45 gözaltı

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

Adana'dan kahreden haber! Ölüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.