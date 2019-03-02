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Cezayir'deki gösterilerde izdiham

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

Gösterilerde ülkede bağımsızlık sonrası kurulan ilk geçici hükümetin başkanının oğlu hayatını kaybetti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanı adaylığını protesto için başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde bağımsızlık sonrası kurulan ilk geçici hükümetin başbakanı Bin Yusuf bin Hadde'nin 60 yaşındaki oğlu Hasan Hadde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hasan Hadde'nin ağabeyi Selim Hadde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin başkentteki gösteriler sırasında öldüğünü belirtti.

Açıklamada Hadde "Başkentte barışçıl bir şekilde devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu büyük bir izdiham yaşandı. O esnada kardeşim Hasan ile olan temasımız koptu. Sonraki saatlerde başkentteki Mustafa Paşa Hastanesinden bir görevli beni arayarak kardeşimin cesedinin hastane morgunda olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

Yerel basında çıkan haberlerde de hayatını kaybeden Hadde'nin epilepsi hastası olduğu, gösterilere müdahale esnasında yaşanan izdihamda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise izdihamın güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericilerin ilerlemesini engellemek için müdahale ettiğini esnada yaşandığını ve olayda Hadde'nin aralarında bulunduğu 5 kişinin de yaralandığı kaydetti.

- İçişleri Bakanı'ndan taziye mesajı

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi gösteriler esnasında yaralanan kişileri hastanede ziyaret etmesinin ardından Facebook hesabından Hasan Hadde ile birlikte olduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak taziye dileklerinde bulundu.

Bedevi, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'nun otopsi sonuçlarının ardından ölüm nedeninin açıklanacağını kaydetti.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanı adaylığını protesto için dün başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 7 vatandaş ile 56 polis yaralanmış, 45 gösterici gözaltına alınmıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Cezayir gösteriler

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