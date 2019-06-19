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Cezayir'deki gösterilerde sadece milli bayrak kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:53 | Son Güncelleme

Cezayir'deki gösterilerde sadece milli bayrak kullanılacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıkladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Salih, ülkenin güneybatısındaki 3. Askeri Bölge'yi ziyaret etti.

Kayid, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada gösterilerde çok küçük bir azınlık tarafından milli bayrak dışında bazı bayrakların taşındığına işaret etti.

Cezayir için uğrunda milyonlarca kişinin kanının akıtıldığı tek bir bayrak olduğunu, bu bayrağın ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, toprak ve halk bütünlüğünü temsil ettiğini belirten Salih, halkın duygularıyla oynanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Genelkurmay Başkanı Salih, "Yürürlükteki yasaların tavizsiz ve titiz bir şekilde uygulanması ve bu konuda Cezayir halkının duygularını zedeleyecek girişimlerin tekrarının engellenmesi adına güvenlik güçlerine kesin talimatlar verildi." dedi.

Konuşmasında eski Cumhurbaşkanı Abulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen isimler hakkındaki yolsuzluk davalarına da değinen Salih, ülkenin yolsuzluk çetelerinden kurtulmasının ardından Cezayir'deki gelişme çarkının; ekonomi başta olmak üzere hiçbir krizin yerinin olmadığı daha yüksek hedeflerle, daha kararlı ve daha hızlı sürede atağa geçeceğini kaydetti.

Cezayir'de gösterilerin başlamasından bu yana bazı eylemcilerin, Amazig (Berberi) kökenlilerini temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıdığı görülüyor. Amaziglerin, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Cezayir'de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Bu kapsamda son olarak Cezayir'de eski Başbakan Ahmed Uyahya, biri halihazırda görevde olan 3 bakanın yanı sıra üst düzey isimler yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yüksek mahkemeye sevk edilmişti.

Cezayir'de Buteflika sonrası için 4 Temmuz'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de aday çıkmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

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