Cezayir'deki gösterilerde sadece milli bayrak kullanılacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıkladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Salih, ülkenin güneybatısındaki 3. Askeri Bölge'yi ziyaret etti.

Kayid, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada gösterilerde çok küçük bir azınlık tarafından milli bayrak dışında bazı bayrakların taşındığına işaret etti.

Cezayir için uğrunda milyonlarca kişinin kanının akıtıldığı tek bir bayrak olduğunu, bu bayrağın ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, toprak ve halk bütünlüğünü temsil ettiğini belirten Salih, halkın duygularıyla oynanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Genelkurmay Başkanı Salih, "Yürürlükteki yasaların tavizsiz ve titiz bir şekilde uygulanması ve bu konuda Cezayir halkının duygularını zedeleyecek girişimlerin tekrarının engellenmesi adına güvenlik güçlerine kesin talimatlar verildi." dedi.

Konuşmasında eski Cumhurbaşkanı Abulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen isimler hakkındaki yolsuzluk davalarına da değinen Salih, ülkenin yolsuzluk çetelerinden kurtulmasının ardından Cezayir'deki gelişme çarkının; ekonomi başta olmak üzere hiçbir krizin yerinin olmadığı daha yüksek hedeflerle, daha kararlı ve daha hızlı sürede atağa geçeceğini kaydetti.