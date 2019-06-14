CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 17. haftasına giren kitlesel halk protestolarında, bu hafta son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına destek mesajı öne çıktı.

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestolarının bu hafta 17'ncisi gerçekleştirildi.

Cezayir'deki gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası'nın bulunduğu meydana gelen binlerce Cezayirli, ülkelerinin bayraklarının yanı sıra yönetimden taleplerini dile getiren afiş, döviz ve pankartlar taşıdı.

Protestocuların mesajlarında, ülkelerinde köklü reformun yanı sıra görevleri sırasında yolsuzluğa bulaşmış Buteflika döneminin yetkililerinden sonuna kadar hesap sorulması talebi öne çıktı.

Eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'in yanı sıra bazı bakanların tutuklanarak gönderildiği Hiraş Cezaevi'ne gönderme yapan göstericiler, "Devlet lojmanlarından, Hiraş Cezaevi'ne" yazılı pankart açtı.

Gösterilerde taşınan bir dövizde "(Yolsuzluğa bulaşmışlar) Hapisleri siz yaptınız ve siz buralarda hesap vereceksiniz" ifadesi dikkati çekti.