Cezayir'deki İşçi Partisi Başkanı cumhurbaşkanlığına aday olmayacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki sol eğilimli İşçi Partisi Başkanı Luveyze Hanun, toplumun değişim beklentilerine cevap olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Hanun, partinin Merkez Komitesi toplantısı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, partisinin, halkın beklentilerini göz önüne alarak 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkartmayacağını belirtti.

Hanun, seçimlere belirlenen tarihte ve aynı siyasi koşullar altında gitmenin ülkeyi ciddi bir riske sokacağını savundu.

Cezayir'de Sosyalist Güçler Cephesi ve Domokrasi ve Kültür Topluluğu sonrası Cezayir İşçi Partisi seçimlerde aday çıkarmayacağını açıklayan üçüncü parti oldu.

Başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere çeşitli kentlerde dün toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etti.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimine resmi adaylık süresi yarın sona eriyor.

