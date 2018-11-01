Cezayir'deki kitap fuarında İran standı kaldırıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de düzenlenen 23. Uluslararası Kitap Fuarı'nda İran'a ait bir yayınevi standı kaldırıldı.

Fuar Müdürü Hamidu Mesudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar komisyonunun, Dünya Ehlibeyt Forumu'nun sunduğu bazı kitaplara "Şiilik propagandası yaptığı gerekçesiyle" şerh koymasına rağmen söz konusu kitapların fuarda sergilendiğini belirtti.

Yayınevinin daha önceden şerh konulan bu kitaplara standında yer vermesinin fuar geleneklerine ve yasasına aykırı olduğunu ifade eden Mesudi, görevlilerin Dünya Ehlibeyt Forumu'nun standını tamamen kaldırdığını kaydetti.

Başkent Cezayir'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, önceki gün Başbakan Ahmed Uyahya'nın katıldığı bir törenle açılmıştı. 10 Kasım'a kadar sürecek olan fuara 47 ülkeden binden fazla yayınevinin katıldığı belirtilmişti.

