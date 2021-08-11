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  4. Cezayir'deki Orman Yangınlarında 25'i Asker 42 Can Kaybı

Cezayir'deki Orman Yangınlarında 25'i Asker 42 Can Kaybı

11.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir’de orman yangınları nedeniyle 25’i asker 42 kişi hayatını kaybetti. Ölen askerlerin yangınla mücadele kapsamında görevlendirilen askerler oldukları açıklandı

Cezayir'deki Orman Yangınlarında 25'i Asker 42 Can Kaybı

Cezayir’de orman yangınları nedeniyle 25’i asker 42 kişi hayatını kaybetti. Ölen askerlerin yangınla mücadele kapsamında görevlendirilen askerler oldukları açıklandı. Yangınlar nedeniyle ülkenin başkentinin doğusundaki Kabiliye dağlık bölgesini yoğun bir duman tabakası kapladı.

Ülkenin kuzey kesimindeki ormanlık alanlarda Pazartesi gecesi aniden orman yangınları çıktı. İçişleri Bakanı Kemal Belcud, yangınların kundaklama nedeniyle çıktığını söyledi ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

Belcud “Birkaç farklı noktada, 50 civarında ayrı yangının başlamasına ancak suçlu olan kişiler neden olmuş olabilir” dedi.

Bölge sakinleri yangınlara kendi çabalarıyla müdahalede bulunmaya çalışırlarken yangınların söndürülmesi için askerler de görevlendirildi.

Ancak farklı noktalardaki yangınlara müdahale sırasında çok sayıda asker hayatını kaybetti. Cezayir Savunma Bakanlığı da hayatını kaybeden askerlerin büyük yanıklar nedeniyle öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Bölgede çok sayıda ev yanarken halk çevredeki otel, yurt ve benzeri yerlere yerleştirildi. Yetkililer yoğun duman tabakasının söndürme çalışmalarına engel olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Başbakan Eymen bin Abdurrahman, 25’i ordu mensubu olmak üzere yangınlara müdahale sırasında 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtfaiye ekipleri ve askerler halen daha yangınları kontrol altına almak için çaba sarf ediyorlar.

Yangınlar nedeniyle en az 16 bölgedeki ormanlarda ciddi hasarlar meydana geldiği belirtiliyor.

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