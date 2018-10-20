Cezayir'deki peçe yasağına tepki

CEZAYİR (AA) - Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti, ülkede peçenin az sayıda kadın tarafından kullanıldığını belirterek, yetkililerin bu konuda sorun yaratmasının gereksiz olduğunu savundu.

Ülkedeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti yayımladığı yazılı açıklamada, ülkede az sayıda kadının peçe kullandığını dolayısıyla bu durumun soruna dönüşmesinin gereksiz olduğunu vurguladı.

Cemiyet, Cezayir'de iş yerlerinde kadınların karşılaştığı "cinsel taciz, baskı" gibi somut sorunların varlığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Özellikle şu dönemde bu mevzunun ne gereği var? Ne zaman peçe ülkede mesleki, sosyal, kültürel veya herhangi bir alanda problem oldu ki böyle sert bir formatta insanların önüne getirildi?" ifadelerine yer verildi.

Cezayir'de Genel İş İdaresi, "Kamu Sektöründe Çalışanların Giyimine İlişkin Yükümlülükleri" başlığı altında dün yayımladığı bildiriyle çalışanların peçe kullanmasını yasaklamıştı.

Cezayir Eğitim Bakanlığı da geçen yıl eğitim-öğretim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin kimliklerinin tanınmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle peçe yasağı getirmişti.

