Cezayir'deki protestolarda yoğun güvenlik önlemi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 14. haftasına giren gösterilerde geçen haftalarda görülmemiş şekilde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren protestoların sembolü haline gelen başkent Cezayir'deki Merkez Postane binasının bulunduğu meydanın çevresini 50'den fazla araçla kapattı. Aynı şekilde meydana ulaşan yollarda da kontrol noktaları kuruldu. - Buteflika "müttefikleri" protesto edildi Öğle saatlerinden itibaren yaklaşık 2 bin kadar gösterici başkentin merkezindeki Merkez Postane binasının olduğu meydanda toplandı. Başkentin merkezinde toplanan göstericiler, Buteflika müttefikleri olarak addettikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar attı. Protestocular, aynı şekilde, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmasını istediklerini ifade eden döviz ve resimler taşıdı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Merkez Postane binasında gazeteciler ve göstericilerin fotoğraf çekmesini ve görüntü almasını engellediğini aktardı.

- Polis bazı göstericileri gözaltına aldı Cezayirli muhalif milletvekili Osman Mazuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, polisin Merkez Postane Meydanı çevresinde bazı göstericileri sorguya çektiğini ve gözaltına aldığını, aynı şekilde milletvekili Nura Vali'nin de gözaltına alındığını aktardı. Cezayir polisi, geçen haftalarda da başkentteki Merkez Postane binasını kapatmış ancak göstericilerin ısrarı üzerine meydandan ayrılarak protestolara müsaade etmişti. - Başkentin girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri Öte yandan güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki belirli noktalarda yoğun önlemler aldığı görüldü. Başkentin ana girişlerinde, güvenlik güçleri kontrol noktaları kurarken buralarda uzun araç kuyrukları oluştu. - Toplum taşıma seferleri durduruldu Bununla birlikte, başkentteki banliyo treni, tramvay ve metro seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Başkentteki Merkez Postane binası, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline gelmişti.