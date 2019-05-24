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Cezayir'deki protestolarda yoğun güvenlik önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Ülkede 14. haftasında giren gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bu hafta da göstericilerin "Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrat, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerin görevden alınması ve bunlardan hesap sorulması" talebi değişmedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 14. haftasına giren gösterilerde geçen haftalarda görülmemiş şekilde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren protestoların sembolü haline gelen başkent Cezayir'deki Merkez Postane binasının bulunduğu meydanın çevresini 50'den fazla araçla kapattı.

Aynı şekilde meydana ulaşan yollarda da kontrol noktaları kuruldu.

- Buteflika "müttefikleri" protesto edildi

Öğle saatlerinden itibaren yaklaşık 2 bin kadar gösterici başkentin merkezindeki Merkez Postane binasının olduğu meydanda toplandı. Başkentin merkezinde toplanan göstericiler, Buteflika müttefikleri olarak addettikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar attı. Protestocular, aynı şekilde, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmasını istediklerini ifade eden döviz ve resimler taşıdı.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Merkez Postane binasında gazeteciler ve göstericilerin fotoğraf çekmesini ve görüntü almasını engellediğini aktardı.

- Polis bazı göstericileri gözaltına aldı

Cezayirli muhalif milletvekili Osman Mazuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, polisin Merkez Postane Meydanı çevresinde bazı göstericileri sorguya çektiğini ve gözaltına aldığını, aynı şekilde milletvekili Nura Vali'nin de gözaltına alındığını aktardı.

Cezayir polisi, geçen haftalarda da başkentteki Merkez Postane binasını kapatmış ancak göstericilerin ısrarı üzerine meydandan ayrılarak protestolara müsaade etmişti.

- Başkentin girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki belirli noktalarda yoğun önlemler aldığı görüldü.

Başkentin ana girişlerinde, güvenlik güçleri kontrol noktaları kurarken buralarda uzun araç kuyrukları oluştu.

- Toplum taşıma seferleri durduruldu

Bununla birlikte, başkentteki banliyo treni, tramvay ve metro seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Başkentteki Merkez Postane binası, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline gelmişti.

Cezayir'deki tarihi nitelikteki kitlesel protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifa etmesine rağmen gösteriler aralıksız şekilde devam ediyor.

Cezayir sokağındaki protestolarda ilk günden bu yana "Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrat, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerin görevden alınması ve bunlardan hesap sorulması" talebi dillendiriliyor.

Bununla birlikte, geçiş sürecinin öngördüğü 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı boykot çağrısı Cezayir sokağının ortak mesajı olarak öne çıkıyor.

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