Cezayir'deki sol parti Buteflika'nın adaylığına tepki için meclisten vekillerini çekti

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Parlamentonun her iki kanadında toplam 18 milletvekiline sahip, sol ideolojideki Sosyalist Güçler Cephesi Partisi, 1963'te Hüseyin Ayet Ahmed tarafından gizli bir örgüt olarak kuruldu. Parti, ülkenin 1989'da çok partili döneme geçmesiyle resmi statü kazandı.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en eski muhalif parti Sosyalist Güçler Cephesi Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto için vekillerini meclisten çekti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

